Украина и ЕС обсуждают предстоящее возвращение украинских беженцев, - Politico

По данным издания, украинские представители сейчас находятся в поисках регулирования, которое бы поощряло украинцев возвращаться домой. В частности, сейчас проходят обсуждения по поводу того, чтобы определить, как будут выглядеть правила ЕС после марта 2025 года. В частности, если ЕС возьмет на себя обязательство поддерживать украинских беженцев до тех пор, пока продолжится война.

Стоит отметить, что пока не Украина официально не обращалась в ЕС с просьбой содействовать возвращению беженцев домой. Как отметил один из дипломатов ЕС - сейчас это не конкретная просьба от украинского правительства, а скорее исследовательская.

В то же время, другой дипломат заявил, что в ЕС ожидают определенного давления со стороны Киева после того, как в Украине примут новый закон о мобилизации.

Однако если в ЕС все же позволят украинским беженцам оставаться до окончания войны, то необходимо будет поручить Еврокомиссии создать новую систему защиты беженцев. Следует заметить, что действующая директива о временной защите уже дважды продолжалась.

Украинские беженцы за границей

Различные оценки свидетельствуют, что в 2024 году за рубежом находятся около шести миллионов украинцев, хотя значительная доля уже и вернулась домой.

Социологи обнаружили, какие факторы побуждают украинских беженцев уезжать из Европы. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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