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Украина и две страны-члены НАТО наладили производство 120-мм мин

Фото: боеприпасы (facebook.com ukroboronprom)
Автор: Наталья Кава

Украинская компания и две страны НАТО наладили совместное производство минометных мин калибра 120 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской бронетехники".

Известно, что Силы обороны уже начали получать тысячи новых минометных мин, изготовленных благодаря настоящему соглашению.

"120 мм миномет на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что мины производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО.

 

Фото: изготовление боеприпасов (facebook.com/ukrainianarmor)

Боеприпасы для Украины

Напомним, в конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Кроме того, в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

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