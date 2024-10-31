Украина создает десятки систем ИИ, чтобы дроны лучше попадали во вражеские цели, - Reuters

Как пишет агентство, системы, использующие искусственный интеллект, позволяют беспилотникам обнаруживать цели или долетать до них в районах, защищенных мощным РЭБ.

Издание отмечает, что переход к использованию искусственного интеллекта является важным новым фронтом в технологической гонке, развернувшейся после полномасштабного вторжения России в Украину.

Следует заметить, что автоматизированные беспилотники пользуются высоким спросом среди военных, которые ищут способы противостоять РЭБ.

В июле украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что эффективность поражения целей большинством аппаратов с видом от первого лица упала до 30%-50%, тогда как для новых пилотов этот показатель может составлять лишь 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала.

По словам источника издания, беспилотники с видом от первого лица, управляемые ИИ, могут достигнуть показателя попадания около 80%.

Украина также использует беспилотники-перехватчики для уничтожения огромного количества российских беспилотников с камерами, которые помогают наносить артиллерийские и ракетные удары по украинским целям в тылу.