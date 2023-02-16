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Украина станет членом фонда сельскохозяйственного развития ООН: что это даст стране

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 11:53
Украина станет членом фонда сельскохозяйственного развития ООН: что это даст стране Фото: Украина вступит в Международный фонд сельскохозяйственного развития (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Управляющий совет Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) 15 февраля принял решение о членстве Украины. Соответствующую заявку Украина подала в Секретариат IFAD в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, Украина станет полноправным членом Фонда с момента передачи Генеральному Секретарю ООН документа о присоединении. Проходят соответствующие внутригосударственные процедуры.

"Членство Украины в Фонде предоставляет возможность получения украинскими сельскохозяйственными производителями доступных финансовых ресурсов, поддержки аграрного сектора Украины и международного имиджа нашего государства как одного из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции на мировом рынке и активного участника глобальных усилий по борьбе с голодом, а также усиления политического диалога и поддержку со стороны IFAD на международных политических форумах", - говорится в сообщении

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) является специализированным агентством системы ООН и кредитно-финансовой организацией, мандат которой предусматривает преодоление бедности и голода в сельской местности и развивающихся странах. В состав IFAD сегодня входят 177 стран мира.

Основным средством взаимодействия IFAD со странами-членами является выделение ссуд под низкий процент или грантов на разработку и реализацию проектов по преодолению бедности в сельской местности, распределяемых правительством соответствующего государства.

Займы предоставляются государствам-членам Фонда из развивающихся стран на льготных, переходных и обычных условиях под реализацию одобренных проектов и программ. Условия ссуд варьируются в зависимости от уровня прибыли страны-заемщика (показателя судьбы ВНП на душу населения).

Напомним, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.

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