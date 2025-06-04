Украина стала членом ключевого органа ООН: Сибига раскрыл детали

"Мы благодарны за доверие и поддержку. Для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, который способствует глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования. Эти направления соответствуют целям и принципам Устава ООН", - заявил Сибига.

Он отметил, что Украина активно, конструктивно и в духе партнерства будет приобщаться к достижению целей устойчивого развития. А также способствовать укреплению солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех.

"Приветствуем все избранные государства-члены, которые стоят на страже Устава ООН и отвергают любые попытки подорвать международное право. Мы надеемся на тесное сотрудничество для защиты общих ценностей и достижения ощутимого прогресса", - подчеркнул министр.

Последний раз Украина избиралась в ЭКОСОС в 2019-2021 годах.

ЭКОСОС (ЭКОСОС, англ. ECOSOC - Economic and Social Council) - это Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, один из шести главных органов ООН. Он отвечает за координацию экономической, социальной и гуманитарной деятельности ООН и ее специализированных учреждений. Совет объединяет 54 государства-члена, которые избираются Генеральной Ассамблеей на трехлетний срок, и отражает географическое равновесие, в частности учитывая представительство стран из разных регионов.

ЭКОСОС выступает платформой для обсуждения глобальных социально-экономических вопросов, разрабатывает рекомендации по развитию, правам человека, здравоохранению, образованию, гендерному равенству и изменению климата. Также она координирует деятельность по международному развитию, утверждает бюджеты ряда учреждений и работает с неправительственными организациями. ЭКОСОС играет ключевую роль в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, инициируя ежегодные форумы и обзоры, определяющие ход глобального развития.