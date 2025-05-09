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Украина стала частью Объединенных экспедиционных сил Европы: почему это хорошая новость

Норвегия, Пятница 09 мая 2025 16:48
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Украина стала частью Объединенных экспедиционных сил Европы: почему это хорошая новость Фото: Украина стала частью Объединенных экспедиционных сил Европы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина стала партнером Объединенных экспедиционных сил Европы. Это усилит поддержку на фронте и интегрирует нас в общую систему безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

На сегодняшней встрече в Осло 10 североевропейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил (JEF), договорились об усилении сотрудничества в сфере безопасности между собой.

Во время встречи, страны также решили включить Украину в расширенное партнерство с ОЗС.

Заметим, что в Объединенные экспедиционные силы входят представители:

  • Великобритании,
  • Дании,
  • Эстонии,
  • Финляндии,
  • Исландии,
  • Латвии,
  • Литвы,
  • Нидерландов,
  • Швеции,
  • Норвегии,
  • Финляндии.

Европа возьмет на себя ответственность

Как известно, главы государств и правительств этих стран собрались на саммит в Осло, чтобы обсудить общие вызовы региональной безопасности и более тесное сотрудничество для их преодоления. После саммита в Осло все страны выступили с совместным заявлением.

"Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, и это происходит сейчас. Эта встреча подтвердила наши тесные связи в области безопасности, и мы договорились усилить нашу совместную работу ради безопасности и стабильности в Северной Европе. ОВСЕ является хорошей первой реакцией на кризисы и укрепляет оборону НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Страны поддерживают Украину

Продолжение поддержки Украины было ключевой темой саммита. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в части заседания в мэрии Осло в цифровом формате.

"Мы договорились пригласить Украину к расширенному партнерству в Объединенных экспедиционных силах (JEF). Война России против Украины погрузила Европу в самую серьезную ситуацию безопасности со времен Второй мировой войны. Наша поддержка Украины остается непоколебимой", - добавил Стьоре.

По его словам, страны участники также многому могут научиться из опыта украинцев.

"Более тесные связи между Украиной и ОВСЕ также важны для безопасности и стабильности в нашем уголке Европы". - подытожил премьер.

Страны также соглашаются, что ОВСЕ усилит свои усилия по оптимизации координации и сотрудничества с НАТО.

"Страны ОВСЕ имеют уникальный опыт и будут поддерживать НАТО в тех сферах, которые нам хорошо известны. Балтийское море, Крайний Север и Северная Атлантика - это наш регион. ОВСЕ является ареной для практического сотрудничества, совместной осведомленности о ситуации и обмена опытом, который может помочь укрепить оборону и готовность как НАТО, так и отдельных стран", - добавил Стьоре.

Объединенные экспедиционные силы

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) - это многонациональные экспедиционные силы, которые были созданы Британией в 2015 году.

При необходимости ОЭС могут развернуть более 10 тысяч военных для проведения гуманитарных миссий, или боевых операций высокой интенсивности.

Заметим, что несколько лет назад Украина уже сотрудничала с объединением. Тогда Украину пригласили в качестве наблюдателя на обучение членов Объединенных экспедиционных сил.

Напомним, что в конце прошлого года британский премьер Кир Стармер на встрече с норвежским коллегой Йонасом Гар Стьоре отметил, что Великобритания хочет обеспечить для Украины как можно более сильную позицию в 2025 году.

В то же время он отметил, что непоколебимая поддержка Украины со стороны стран уже была усилена в рамках Объединенных экспедиционных сил.

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