Нардеп Игорь Копытин: Украина становится государством-образцом умения вести войну

— Какие глобальные процессы ныне определяют развитие мировой политической системы?

Прежде всего это рост глобального запроса на безопасность. Военные конфликты и геополитическая нестабильность усиливают потребность стран в укреплении обороны. Также наблюдается перераспределение влияния: в прошлом году доли США, Китая, РФ, Индии и Германии формировали 60% мировых оборонных расходов. В целом, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в течение 2024 года глобальные военные расходы превысили 2,7 трлн долларов, выросши на 9,4%, а это самый быстрый годовой рост таких расходов после окончания холодной войны. Однако все произошло не в один момент: мировые расходы на оборону росли уже десять лет подряд, достигнув 2,5% от глобального ВВП, и более 100 стран в последние годы увеличили свои оборонные бюджеты. Эти процессы будут продолжаться, и уже понятно, что запрос на безопасность побуждает государства искать возможности увеличить свои оборонные бюджеты.

По крайней мере, несколько крупных стран уже обнародовали такие планы. К примеру, президент США Дональд Трамп планирует довести расходы на оборону в проекте бюджета на 2026 год до рекордного 1 трлн долларов, тогда как на 2025 год расходы страны на оборону составляют 832 млрд долларов. Германия планирует к 2029 году увеличить оборонный бюджет на 70% — до 162 млрд евро. Швеция заявила, что к 2030 году повысит оборонные расходы до 3,5% ВВП, а Великобритания, согласно заявлению премьера Кира Стармера, сформирует к 2027 году оборонные расходы в размере 2,5% ВВП с перспективой роста до 3%. Индия в этом году уже увеличила оборонный бюджет на 2025-2026 годы на 9,53%, то есть 78,3 млрд долларов, из-за конфликта с Пакистаном.

Важным фактором является рост роли технологий двойного назначения - в частности искусственного интеллекта, спутниковых систем, кибербезопасности, - которые становятся ключевыми элементами национальной безопасности. К тому же наблюдается укрепление роли региональных альянсов, таких как БРИКС, AUKUS, QUAD, а также усиление оборонного сотрудничества в рамках ЕС, что меняет архитектуру глобальной безопасности.

Видим, что мир претерпевает глубокую трансформацию: геополитическая нестабильность, войны, вооруженные конфликты, существенное усиление конкуренции за ресурсы. Все это привело к переосмыслению вопроса безопасности. Формируется многополярный мир, где США, Китай, Россия и ЕС соревнуются за влияние, и каждая страна стремится к большей автономии и больше сосредотачивается на вопросах безопасности и обороны. Следует понимать, что многополярность в мире является одновременно и вызовом, и окном возможностей. Ведь страны стремятся к автономии в вопросах собственной безопасности, что открывает перспективы перед Украиной как производителем вооружений. Следовательно, важно воспользоваться моментом, чтобы Украину признали важным игроком на глобальном оборонном рынке.

— По вашему мнению, какие ключевые интересы сейчас имеют основные геополитические центры?

Крупные игроки стремятся сохранять свое глобальное влияние и усиливать его. Со стороны США речь идет о стратегии усиления собственной обороны, на которую, как я уже сказал, планируется выделить 1 трлн долларов. Конечно, в кругу интересов Штатов — сохранение глобального лидерства, но при этом США уже неоднократно намекали Европе, что не планируют быть единственным гарантом ее защиты. Это означает насущную необходимость для европейских стран самостоятельно сформировать собственную обороноспособность, вкладывая больше в безопасность. США также стремятся сохранить контроль над критически важными технологиями, в частности в сфере микроэлектроники, что проявляется в санкционной политике против Китая.

ЕС, кроме оборонной автономии, тоже заинтересован в уменьшении зависимости от нестабильных поставщиков энергоносителей, что открывает новые возможности для Украины как партнера в энергетической безопасности. Со стороны ЕС речь идет о стремлении к стратегической автономии, усилению оборонной промышленности ради противостояния рискам. В этом контексте у ЕС есть интерес к сотрудничеству с Украиной, в которой он видит важного партнера в области ВПК.

В то же время в безопасности заинтересован и Китай, который с 2023 года продолжает ежегодно увеличивать оборонные расходы на 7,2%, и на 2025-й оборонный бюджет КНР составит около 245 млрд долларов. В сфере интересов КНР не только усиление безопасности, но и активное развитие технологий, в том числе военных, а также экспансия своих товаров на рынки Азии. Сейчас Китай стремится уменьшить зависимость от традиционных западных рынков и акцентирует внимание на торговле со странами "глобального Юга". К тому же КНР активно инвестирует в инновации и наращивает экспорт высокотехнологичных товаров. Кроме военной модернизации, Китай активно продвигает и собственную модель "цифрового авторитаризма" через экспорт технологий наблюдения.

Что касается рф, то эта страна привычно проводит агрессивную политику, а расходы россии на оборону в 2024 году составили 149 млрд долларов. В 2025-м бюджет рф предусматривает 175,5 млрд долларов на оборону, это 6,31% российского ВВП. Россия увеличивает инвестиции в производство БПЛА - с 2023 года в это направление вложено до 3 млрд долларов. Страна-агрессор традиционно рассчитывает на неограниченное "пушечное мясо" и массовое производство различных типов вооружений.

Украине, которая четвертый год продолжает бороться с российской агрессией, крайне важно соответствовать темпам развития ВПК и опережать врага своими инновациями и скоростью их воплощения.

— Какие вызовы и возможности появились перед Украиной в контексте многополярного мира и борьбы основных центров влияния между собой?

Сначала о возможностях. Прежде всего это повышенная заинтересованность иностранных компаний в украинских оборонных технологиях. Украина имеет развитый ВПК, где работают более 800 компаний. Мы уже выпускаем почти полный спектр вооружений — от артиллерийских снарядов и самоходной артиллерии до дронов и систем РЭБ. Наши партнеры активно интересуются украинскими технологиями, в частности средствами РЭБ, бронетехникой, артиллерией и дронами. А недавно финализирована договоренность Украины и Дании о сотрудничестве в сфере оборонного производства.

То есть речь идет о содействии украинским оборонным компаниям в создании новых производств на территории Дании. Таким образом, видим интерес к производителям, к нашей оборонной промышленности, что особенно важно в контексте начала интеграции украинского ВПК в оборонную структуру Евросоюза. Напомню, в этом году ЕС приобщил Украину к подготовке Европейской стратегии в сфере развития оборонной промышленности, и это первый шаг, который должен поспособствовать интеграции Украины в некоторые из европейских оборонных.

В ЕС уже сообщили, что считают привлечение Украины тем фактором, который позволит обеспечить совместимость и совместное планирование между военными и оборонными производствами Евросоюза и Украины, которая является будущим членом ЕС. Интеграция с Евросоюзом в оборонной сфере важна, ведь потенциально позволяет украинским производителям получить новые контракты, начать выпуск инноваций на базе европейских предприятий, что также будет частью интеграции. Считаю евроинтеграцию ВПК Украины еще одной возможностью для ЕС быстро и качественно обеспечить циклы производства вооружений и техники, необходимых нашим партнерам для реализации программ по безопасности.

Интеграция ВПК Украины в европейскую оборонную систему означает миллиардные инвестиции в отечественный оборонный сектор, финансирование проектов, постоянные финансовые потоки предприятий. А значит - и масштабные вложения в модернизацию оборудования и новейшие разработки, что позволит реализовать производственный потенциал отрасли, увеличив его с 12 до 35 млрд долларов ежегодно.

Отдельно хочу упомянуть об отечественных производителях БПЛА. У нас уже происходит увеличение государственного контрактирования производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для которых предусмотрено значительное бюджетное финансирование: в течение 2024-2025 годов закупочное агентство Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" заключило контракты на поставку БПЛА с 76 производителями на сумму 104,2 млрд грн. Это важно в контексте "войны дронов", которая является сейчас актуальной, и Украине нужно как можно скорее обеспечить активное развитие технологий дронов, включая ночные бомбардировщики и БПЛА с искусственным интеллектом. А работа более 150 производителей дронов в Украине, несомненно, свидетельствует о потенциале крупномасштабного производства.

Однако есть и угрозы, или вызовы, связанные с многополярным миром и борьбой центров влияния. Прежде всего это быстрый рост конкуренции на рынке вооружений, где Украина также должна стать одним из игроков. Зависимость от импорта, доля которого сейчас составляет для Украины 40%, также является риском, ведь мы заинтересованы в минимизации доли импорта и максимальном уменьшении зависимости от поставок вооружений из-за рубежа. Поскольку мир находится на геополитических качелях и конфликты будут возникать все чаще, высока вероятность роста цен на вооружение, что фактически уже происходит в этом году, в частности из-за израильско-иранского конфликта и конфликта Индии и Пакистана. Для Украины весомым риском является недофинансированность ВПК, когда производители не имеют длительных контрактов и не могут спланировать будущие объемы производства. К сожалению, государство не способно полностью законтрактовать всю продукцию, которую производят предприятия, и это негативно влияет на их финансовое состояние.

Ведь нет оборотных средств, а значит, отсутствуют и инвестиции в новые разработки, новое оборудование, масштабирование производств. Это также связано с запретом экспорта продукции оборонного значения, открытие которого (так называемый частичный экспорт) должно было бы существенно улучшить финансовые возможности всей отрасли.

— С какими основными вызовами сталкивается Украина внутри страны, учитывая внешнеполитические и военные угрозы?

Один из самых существенных вызовов — угроза переноса производств в другие страны, релокация. Для Украины важно избежать релокации украинских производителей ВПК за границу вследствие негативных процессов, связанных с недофинансированием, отсутствием длительных контрактов, низкой прибыльностью, трудностями с бронированием сотрудников, а также давлением со стороны государства (налогообложение, коррупция, бюрократия). Ведь в таком случае произойдет уменьшение экономической активности, потеря производственных мощностей, рабочих мест и налоговых поступлений. Отдельно следует упомянуть проблему кадрового голода в ВПК — нехватка инженеров, технологов, операторов сложного оборудования. Нужна государственная программа подготовки специалистов для оборонной отрасли. Также стоит обратить внимание на потребность в цифровизации процессов госзакупок, что позволит уменьшить коррупционные риски и ускорить заключение контрактов.

Другие вызовы вижу в уже имеющейся беспилотной войне. Россия активно работает с технологиями РЭБ и оптоволоконными дронами, очевидно количественное преимущество РФ в производстве БПЛА. Например, страна-агрессор уже увеличила производство дронов в пять раз, если сравнить с прошлым летом, — производит около 2700 дронов Shahed-136/"Герань-2" и 2500 имитаторов ударных БПЛА типа "Гербера" ежемесячно. Украине необходимо усилить научно-технологическую составляющую, чтобы обеспечить преимущество именно за счет инновационности и технологичности разработок.

— Как вы оцениваете положение Украины в войне и перспективы?

Уверен, что Украина не проиграет войну. Однако победа будет зависеть от истощения ресурсов рф, а это вопрос времени и усилий всех, в том числе и наших партнеров, и санкционной политики. Украина уже формирует новую военную доктрину, где ключевыми являются асимметричные средства ведения войны — дроны, РЭБ, кибероперации. Это позволяет компенсировать численное преимущество врага. Также важно то, что Украина стала полигоном для испытания новейших технологий, которые впоследствии можно будет экспортировать в страны НАТО.

Нужно развитие ВПК, ведь каждый беспилотник, каждая система радиоэлектронной борьбы — это вклад в победу. Сильный ВПК позволит быстрее и эффективнее наносить ущерб ресурсам агрессора, и это уже доказали удачные операции Сил обороны и СБУ, реализованные на территории РФ. Сейчас Украина демонстрирует ресурсную устойчивость: масштабирует производство ударных дронов и боеприпасов, а отечественный ВПК способен обеспечить до 40% потребностей армии. Мы не потеряли технологического преимущества в сфере дронов и активно развиваем новые системы. К тому же государство постоянно увеличивает закупки у наших производителей. В течение трех лет Министерство обороны Украины существенно расширило закупку FPV-дронов для Сил обороны. Так, в прошлом году было приобретено 1,5 млн дронов, а в 2025 году планируется закупить 4,5 млн. Это демонстрирует значительный производственный потенциал Украины.

Если в начале войны Украину воспринимали в мире как жертву, то сейчас она является государством, которое стало примером и образцом как умения вести войну, так и военных технологий и эффективности армии. Операцию "Паутина", которую реализовала СБУ 1 июня на территории РФ, когда дроны поразили по меньшей мере 11 российских стратегических бомбардировщиков, иностранная пресса уже охарактеризовала как пример самой дерзкой операции в новейшей военной истории. Успех украинской операции также свидетельствует о том, что Украина удачно и эффективно использует современные военные беспилотные системы вооружения, которые все чаще обеспечиваются искусственным интеллектом, а также становятся критически важными для успеха на поле боя.

Операция "Паутина (ssu gov ua)

— Как Украина может усилить помощь союзников?

Союзники Украины готовы помогать, но и нам самим нужно быть проактивными. Во-первых, разрабатывать "датскую модель" финансирования, о которой я уже упоминал, расширять круг участников, стран, которые согласятся закупать у наших производителей вооружение для Сил обороны. Во-вторых, важно заключать прямые контракты между государствами-партнерами и отечественными производителями. Также необходимо идти по пути дальнейших договоренностей и их реализации, которые уже начаты, ведь сейчас известно о будущих проектах Укроборонпрома и норвежской компании "Kongsberg Defence & Aerospace" (KDA) для усиления украинской противовоздушной обороны и о партнерстве Укроборонпрома с немецким концерном "Rheinmetall". Необходимо создать совместные производственные кластеры с партнерами — например, "Украина-Польша-Германия" — для совместного производства боеприпасов, БПЛА, ПВО. Также следует инициировать создание "Фонда оборонных инноваций" при участии стран G7, который бы финансировал украинские стартапы в сфере обороны.

Наши главные партнеры — ЕС, Канада, Япония, США — понимают, что сильная Украина — это гарантия их безопасности. Украине необходимо интегрироваться в европейские стандарты (то есть стандарты НАТО) и активно привлекать инвесторов к модернизации производств в области ВПК. Именно развитие украинского ВПК в активном сотрудничестве с Европой — единственный оптимальный эффективный и возможный путь усиления собственных оборонных мощностей.

— Почему вы считаете, что ВПК должен быть приоритетом развития экономики, и как его усилить?

Усиление ВПК должно происходить через ряд инструментов, одним из которых является открытие частичного экспорта вооружений. Это сейчас главное условие предоставления производителям возможности устойчивого финансирования, что в свою очередь поспособствует увеличению объемов, масштабированию производств, созданию новых разработок и внедрению их выпуска. Конечно, правительство должно утвердить процедуру и позиции частичного экспорта с учетом рекомендаций военных экспертов, которые будут определять излишки продукции, не нужные фронту в ближайшие месяцы.

Также возможен вариант пропорционального экспорта, предусматривающий, например, 40-60% от объема продукции, которая производится по контрактам для Сил обороны и которую можно отправить по экспортным контрактам. Главное - не только открыть экспорт вооружений, но и обеспечить прозрачность всех процедур и документов и минимизировать бюрократию. Разрешение на экспорт позволит компаниям ВПК финансировать собственное развитие, наращивать производство и, наконец, эффективно противодействовать агрессору и способствовать обеспечению победы Украины.

В течение трех лет Министерство обороны Украины существенно расширило закупку FPV-дронов для Сил обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отрасль требует решения проблемы недофинансирования путем получения возможности генерировать собственный оборотный капитал через экспорт. Кроме этого, вижу необходимость в длительных контрактах производителей с государством для обеспечения стабильности производств.

Также важным для развития ВПК является усиление научно-технической составляющей с целью сохранения и укрепления технологического преимущества Украины, особенно в сфере дронов. Для этого нужно устранить проблемы с бронированием сотрудников, налогообложением, коррупцией и бюрократией. В целом речь идет о благоприятной внутриукраинской среде, где производители будут готовы развивать и масштабировать производство систем и вооружений.

Но ВПК — это не только о войне, но и о послевоенной экономике. Именно оборонная индустрия должна стать основой для создания высокотехнологичного сектора, который обеспечит экспорт, валюту и инновации. Как одна из будущих идей - необходимость создать "Оборонный индустриальный парк" — специальную экономическую зону с налоговыми льготами, упрощенным доступом к финансированию и защитой интеллектуальной собственности.

Сильный, самодостаточный и ориентированный на экспорт украинский ВПК имеет решающее значение для военных усилий Украины и ее будущего экономического развития. ВПК — это не только оборона и гарантия самодостаточности и автономности Украины. Это и инновации, технологии, рабочие места, валютная выручка, значительные налоговые поступления. Развитие оборонной промышленности запускает цепную реакцию: подключаются металлургическая промышленность, ІТ-сектор, машиностроение, логистика, и это дает импульс развитию всей экономики. Мы должны строить индустрию, которая будет двигать страну вперед не только в условиях войны, но и после победы.