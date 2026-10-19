Украина ищет с Турцией, Индией и Египтом путь восстановить зерновой коридор

Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море. В первую очередь речь идет об экспорте зерна, который из-за атак России остановился еще в августе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg.
Турция, Египет и Индия предложили безопасный проход для судов под своими флагами. Такие корабли будут заходить и в украинские, и в российские порты и вывозить продовольствие.
"Одно судно идет в наш порт, другое - в российский, и мы соглашаемся не атаковать ни одно из них", - пояснил Зеленский.
Однако Россия, по его словам, против этого плана, несмотря на регулярные звонки от турецких, индийских и египетских посредников.
Черноморские порты – главный маршрут для украинского агроэкспорта. За маркетинговый год через них можно отгрузить около 36 млн. тонн зерна. С августа морской экспорт остановился из-за российских ударов по портам и судам.
"Мы не можем справиться с таким объемом перевозок по железной дороге", - подчеркнул Зеленский.
По данным Министерства аграрной политики, сейчас Украина может экспортировать всего 38% привычных объемов.
Украина также попросила Евросоюз возобновить программу "Пути солидарности". В начале полномасштабного вторжения в 2022 году она позволяла вывозить украинское зерно по европейским железным дорогам и портам.
"Мы просим ЕС восстановить "Пути солидарности", чтобы облегчить экспорт зерна. Это зерно нужно всем", - сказал президент.
Массированные удары по украинским портам Россия наносит после того, как летом Украина начала атаковать ее теневой флот, перевозящий преимущественно подсанкционную нефть и горючее. Между тем, США рассматривают ослабление санкций для таких танкеров, объясняя это рекордными ценами на фрахт.
В том же интервью Bloomberg Зеленский заявил, что шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции. Он также рассказал, что США поставляют Украине только 12 ракет в Patriot в месяц.