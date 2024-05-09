Украина ищет средства в ЕС для развития собственной оружейной промышленности, - Камышин

Украина ищет средства в Евросоюзе, чтобы увеличить поддержку собственной оружейной промышленности и задействовать дополнительные мощности, не связанные с контрактами.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирования", - сказал он.

Варианты финансирования со стороны ЕС

По словам министра, одной из инициатив может стать "расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно у Украины и оставляют его в Украине - это быстро, это работает, это будет здорово".

"Во-вторых, это использование ветровой прибыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать - все, что нам нужно сейчас, это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов - без этого мы не сможем продолжать работать", - заявил Камышин.

По его словам, третьей инициативой станет "включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)".

"Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и совместный потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора", - сказал Камышин.