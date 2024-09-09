Роналду установил новый рекорд. Уникум забил почти полсотни сборных – Украине с нюансом

39-летний нападающий впервые в своей карьере забил мяч в ворота сборной Шотландии (2:1). Итак, теперь в его активе 132 гола за сборную в ворота 48-ми национальных команд, что является мировым рекордом.

Больше всего от Роналду пострадала сборная Люксембурга, в ворота которой он отправил 11 мячей. В тройке излюбленных сборных португальского голеадора также Швеция и Литва, которым он забил по 7 голов.

УЕФА собрал интересную статистику голов Криша. В первых таймах он забил 55 голов, а во вторых – 77. Самым любимым игровым отрезком португальца является период с 86-й минуты и до финального свистка. В этот отрезок он отличился 19-ю голами.

Правой ногой Роналду оформил 73 гола, 31 – левой, а еще 28 – головой. С игры он отправил в ворота соперников 101 мяч, 20 – забил с пенальти, 11 – со штрафных.

Чаще всего главному голеадору сборной Португалии в истории ассистировали Рикарду Куарежма и Жоау Моутинью – по восемь раз.

Сколько Роналду забил Украине

Сборная Украины также фигурирует среди жертв 5-кратного обладателя "Золотого мяча". Правда, с показателем, которым даже можно гордиться.

В ворота "сине-желтых" грозный бомбардир забил один-единственный мяч, да и тот – с одиннадцатиметрового. Знаменательное событие произошло в октябре 2019 года в Киеве в матче отбора к Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко благодаря голам Яремчука и Ярмоленко еще в первом тайме повели 2:0. После перерыва Криш один гол отквитал, забив из "отметки" Пятову. Но для всеобщего успеха гостям этого оказалось маловато. В конце концов Украина победила, обеспечив себе выход в финальную часть чемпионата Европы.