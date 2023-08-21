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Украина сама должна решить, как выглядит победа в войне с Россией, - премьер Литвы

Понедельник 21 августа 2023 22:11
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Украина сама должна решить, как выглядит победа в войне с Россией, - премьер Литвы Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Только Украина может решить, как выглядит победа в войне против России, которая начала полномасштабное вторжение.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что Украина должна решить, как выглядит победа в этой войне, и без Украины не должно быть дискуссий о будущем Украины", - заявила она.

При этом Шимоните добавила, что передача украинских территорий России создаст лишь "иллюзию мира".

"Иллюзия мира может быть создана. Это может привести к прекращению огня на некоторое время, но не к миру. Компромиссы с Россией (...) дают ей время на перевооружение, перегруппировку, обновление", - подчеркнула она.

Уступки территорий Украины РФ

На днях руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные РФ.

По его словам, уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в Североатлантическом альянсе после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления это попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир". Он отметил, что Россия в дальнейшем не откажется от перенесения войны на другие поколения.

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