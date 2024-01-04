Украина развенчала фейк россиян о солдате ВСУ с синдромом Дауна на "нуле"
В сети распространяют видео, на котором якобы солдат Вооруженных сил Украины с синдромом дауна воюет на "нуле". Это - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.
Как отметили в Центре, на видео можно заметить "солдата ВСУ с синдромом Дауна", который находится в окопе. Там над ним якобы издеваются другие украинские военные.
Фото: кадр из фейкового видео россиян (t.me/spravdi)
Видео сначала запустили в TikTok, а потом распространили в пропагандистских Telegram-каналах.
В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что видео обнародовали с пустой страницы в TikTok c прицелом на иностранную и украинскую аудиторию.
На то, что такое видео - вражеская постановка, указывает ряд фактов:
- невозможность определить локацию события и принадлежность "бойца" к тому или иному подразделению;
- "герой сюжета" в резиновых сапогах (хотя на улице январь и морозы);
- "воин" без минимального военного обвеса и снаряжения на себе, его плитоноска пуста;
- голоса тех, кто издевается над "мобилизованным" (специфический украинский говор, тембр, интонация), совпадают с голосами актеров из другого видео, где якобы военные ВСУ покинули раненого товарища.
Фейки россиян
Напомним, россияне часто распространяют фейки об Украине. Они нередко бывают абсурдными.
К примеру, недавно в сети распространяли информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил виллу гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса.
Также враг публиковал информацию о связи стрелка, который недавно расстрелял в пражском университете 15 человек, с Украиной.
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