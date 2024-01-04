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Украина развенчала фейк россиян о солдате ВСУ с синдромом Дауна на "нуле"

Четверг 04 января 2024 21:55
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Украина развенчала фейк россиян о солдате ВСУ с синдромом Дауна на "нуле" Фото: Украина развенчала фейк россиян о солдате ВСУ с синдромом Дауна на "нуле" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети распространяют видео, на котором якобы солдат Вооруженных сил Украины с синдромом дауна воюет на "нуле". Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

Как отметили в Центре, на видео можно заметить "солдата ВСУ с синдромом Дауна", который находится в окопе. Там над ним якобы издеваются другие украинские военные.

Украина развенчала фейк россиян о солдате ВСУ с синдромом Дауна на &quot;нуле&quot;Фото: кадр из фейкового видео россиян (t.me/spravdi)

Видео сначала запустили в TikTok, а потом распространили в пропагандистских Telegram-каналах.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что видео обнародовали с пустой страницы в TikTok c прицелом на иностранную и украинскую аудиторию.

На то, что такое видео - вражеская постановка, указывает ряд фактов:

  • невозможность определить локацию события и принадлежность "бойца" к тому или иному подразделению;
  • "герой сюжета" в резиновых сапогах (хотя на улице январь и морозы);
  • "воин" без минимального военного обвеса и снаряжения на себе, его плитоноска пуста;
  • голоса тех, кто издевается над "мобилизованным" (специфический украинский говор, тембр, интонация), совпадают с голосами актеров из другого видео, где якобы военные ВСУ покинули раненого товарища.

Фейки россиян

Напомним, россияне часто распространяют фейки об Украине. Они нередко бывают абсурдными.

К примеру, недавно в сети распространяли информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил виллу гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса.

Также враг публиковал информацию о связи стрелка, который недавно расстрелял в пражском университете 15 человек, с Украиной.

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