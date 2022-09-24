Украина разбила сборную Армении и сохранила шансы на Дивизион A Лиги наций

Лига наций, группа B1, 5-й тур

Армения – Украина – 0:5

Голы: Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

По сравнению с матчем против Шотландии в составе сборной Украины произошло 11 изменений. Другой стала и формация. Если в Глазго "сине-желтые" вышли с четырьмя защитниками, то в Ереване тренерский штаб национальной команды решил сыграть в 3 центрбека с Тымчиком и Миколенко на флангах.

Хотя украинцы активно начали, но первой момент создала сборная Армении. На 5-й минуте Кривцов ошибся в обороне и позволил пробить Селараяну, но Лунин справился с ударом нападающего. "Сине-желтые" ответили вскоре, когда Цыганков ворвался в свободную зону и мощно пробил в ближний угол после передачи Игнатенко – мимо ворот.

А на 22-й минуте сборная Украины повела в счете. Это Цыганков в пределах штрафной отдал Зубкову, который от лицевой линии прострел на дальнюю стойку – Тымчику оставалось лишь подставить ногу, чтобы отправить мяч в сетку ворот.

Вскоре автор гола мог стать еще и ассистентом. Однако на его прострел с рикошетом от защитника никто из партнеров отозваться не успел. А перед перерывом на неточный удар Селараяна со штрафного украинцы ответили выстрелом Игнатенко мимо ворот в окружении соперников.

На второй тайм армянская сборная вышла с намерением отыграться. Ребята Хоакина Капарроса провели серию опасных атак. В частности, Дашян низом пробил рядом со штангой с перспективного штрафного. Удар же Барсегяна боковыми ножницами в ближнем углу поймал Лунин.

В конце концов забила сборная Украины. На 57-й минуте Яремчук в атаке "сине-желтых" отдал направо Тымчику, а защитник "Динамо" прострелил в центр штрафной зоны – Зубков классно пробил в одно касание под перекладину!

Второй забитый мяч окрылил команду Александра Петракова. Дважды в центре внимания оказался Цыганков. Сначала мяч после элегантного "парашюта" вингера опустился сверху на сетку, а вскоре он немного не докрутил сферу в дальний угол ворот Армении в скоростном прорыве.

Третий гол Украина оформила на 69-й минуте. Снова к забитому мячу приложился Зубков, а помогли только что появившиеся на замену исполнители – Ярмоленко и Довбик. Первый вывел вингера "Шахтера" на оперативное пространство, а второй головой замкнул дальнюю штангу после верховой передачи Зубкова над вратарем – 0:3!

Еще дважды сборная Украины забила в финальные 10 минут. Организовал забитые мячи тот же Довбик. Для начала форвард исполнил роль плеймейкера: оказавшись на правом фланге, выверенной передачей нашел у полукруга штрафного штрафного Игнатенко, который пробил точно в угол. А на 84-й лидер атак "Днепра-1" не смог пробить после подачи с углового, но выиграл подбор, продавил защитника и протолкнул мяч мимо вратаря в ближнем бою!

Благодаря этой победе украинская сборная сохранила шансы на повышение в классе. 27 сентября "сине-желтые" определят победителя группы B1 Лиги наций во втором матче со сборной Шотландии.