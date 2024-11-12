Трампа может заинтересовать идея с украинскими военными в Европе в плане победы Зеленского, - FT

Украина разработала план победы для укрепления связей с будущей администрацией Дональда Трампа, предлагая бизнес-сделки и военное сотрудничество. Это связано с опасениями, что избранный президент США может пойти на мирное соглашение с Россией, ослабив поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам украинских и европейских чиновников, идеи были разработаны с учетом "транзакционного" подхода Трампа.
"Мы хотим, чтобы он увидел в Украине актив, а не проблему", - заявил один из участников подготовки.
Один из предложенных пунктов - заменить часть американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после завершения войны. Еще одна идея, по словам источников, близких к разработке плана победы, предполагает распределение природных ресурсов Украины среди западных партнеров, что, по мнению участников, должно заинтересовать Трампа.
Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам в украинском парламенте, назвал обращение к Трампу "мудрым шагом".
"Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим. Чтобы стать победителем, ему нужно показать Путину его место", - подчеркнул он.
В то же время эксперты считают, что Зеленский должен продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.
"Украина ограничена своими национальными интересами и ожиданиями общества", — отметила директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетманчук.
Украина также рассматривает замену своего посла в Вашингтоне, чтобы наладить связи с командой Трампа. Западные союзники реагируют на предложения Киева с осторожностью, опасаясь, что мирное соглашение может ослабить безопасность Европы.
План победы Украины был представлен в Верховной Раде. Он состоит из пяти публичных пунктов и трех секретных приложений. Среди ключевых инициатив - приглашение Украины в НАТО.
Ранее президент Зеленський отмечал, что некоторым странам, не оказывающим Украине достаточную помощь, детали секретных приложений не будут раскрываться.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.