Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - отметил он.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении отношений", - добавил министр.