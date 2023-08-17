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Украина рассчитывает на поддержку ВТО в экспорте продовольствия, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль и Нгози Оконджо-Ивеала (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина рассчитывает на поддержку Всемирной торговой организации (ВТО) в возобновлении украинского аграрного экспорта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, посетившей Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль поблагодарил ВТО за политическую поддержку и помощь в преодолении вызовов, которые генерирует Россия, провоцируя мировой продовольственный кризис. Он призвал усилить международное давление на возобновление зерновой инициативы и выразил надежду на помощь ВТО в гуманитарном разминировании.

Стороны также обсудили развитие торговли и ее диджитализацию.

Нгози Оконджо-Ивеала отметила важность разблокирования зернового коридора. Директор ВТО также высоко оценила украинскую программу поддержки малого и среднего бизнеса  єРобота, которая помогает создать рабочие места в Украине.

"Был рад услышать, что ВТО поддержит программу и будет готова помочь с привлечением средств для финансирования грантов", - отметил Шмыгаль.

Зерновое соглашение

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время Россия вышла из соглашения.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".

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зерновой коридор