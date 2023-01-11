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Украина рассчитывает на помощь США в закупке оборудования для балансировки энергосистемы

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассчитывает на помощь США в закупке энергооборудования, которое будет способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Сегодня Шмыгаль провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, на которой обсуждалось укрепление энергетической устойчивости Украины.

"Совместно с партнерами разрабатываем механизмы, которые способствуют балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России", - отметил премьер.

В частности, на встрече были рассмотрены предложения украинских энергетиков, а также вопросы закупки необходимого оборудования.

"Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Украина выстроила стратегию по защите энергетической инфраструктуры из-за постоянных российских атак.

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ЭлектроэнергияСоединенные Штаты АмерикиДенис Шмыгаль