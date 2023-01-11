Украина рассчитывает на помощь США в закупке оборудования для балансировки энергосистемы

Украина рассчитывает на помощь США в закупке энергооборудования, которое будет способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных атак российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Сегодня Шмыгаль провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, на которой обсуждалось укрепление энергетической устойчивости Украины.
"Совместно с партнерами разрабатываем механизмы, которые способствуют балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России", - отметил премьер.
В частности, на встрече были рассмотрены предложения украинских энергетиков, а также вопросы закупки необходимого оборудования.
"Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - добавил Шмыгаль.
Напомним, Украина выстроила стратегию по защите энергетической инфраструктуры из-за постоянных российских атак.
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