Украина разорвала все связи с Востоком, наш единственный путь - в ЕС, - Рыженков

Он выразил благодарность за 10 млрд евро, выделение которых Украине было согласовано во время проведения конференции. В то же время, он отметил: этой суммы недостаточно для восстановления, а привлечение частных инвестиций пока практически невозможно.

"Я могу только поблагодарить Европу за предоставленные средства. Но 10 млрд - это лишь 2% от того, что нам нужно для восстановления страны. И пока будет продолжаться война, уровень риска будет оставаться слишком высоким, чтобы привлечь частных инвесторов. Только поддержки со стороны институтов недостаточно", - подчеркнул Рыженков.

Он также рассказал, что наиболее дефицитным ресурсом для компании являются работники: только в "Метинвесте" сейчас открыто 4 000 вакансий. Еще 8 000 работников служат в ВСУ - это пятая часть всего персонала.

"Как компания, благодаря нашему директору по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Татьяне Петрук, мы активно работаем над тем, чтобы предоставить возможности по трудоустройству ветеранам, которые возвращаются с фронта, а также женщинам и молодежи, ведь именно они - будущее нашей страны", - убежден он.

По словам Рыженкова, за время войны украинцы продемонстрировали поразительную стойкость и способность к адаптации: и те, кто остались в Украине, научились двигаться вперед даже в самые тяжелые времена.

"Вся Украина открылась Западу так, как никогда раньше. И хотя для вступления в Европейский Союз может понадобиться еще несколько лет, разрыв с Востоком уже состоялся", - резюмировал Рыженков.

Как известно, "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, ее назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.