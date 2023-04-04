Украина расторгла с Беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Кабинет Министров прекратил действие двустороннего Соглашения между правительствами Украины и Белоруссии о сотрудничестве в области туризма.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области туризма, совершенное в г. Минске 16.02.2006", - говорится в сообщении.

При этом принятие данного документа не повлияет на рыночную среду и обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.