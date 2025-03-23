Украина разгромно уступила Бельгии и осталась в группе В Лиги наций

Лига наций, плей-офф, ответный матч

Бельгия - Украина - 3:0

Голы: де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Уже первые секунды игры показали, что легко не будет. "Красные дьяволы" как голодные тигры бросились рвать оборону украинцев. И делали это с таким упорством, что иногда кружилась голова. Хозяевам удалось держать "сине-желтых" в напряжении, были у ворот Лунина и пожары и паника. Однако действительно опасных моментов до перерыва от них было мало.

Активно действовал на левом фланге атаки бельгийцев Доку. Наверное, это была установка Руди Гарсии, пытаться прорвать оборону соперника там, где у него возникли наибольшие кадровые проблемы. Но Зинченко вместе с Гуцуляком хоть и с большим трудом в первом тайме вингера английского "Манчестер Сити" сдержали.

В центре поля рвал жилы де Брюйне, отдал несколько креативных передач, неприятно бил по воротам, но с прицелом было не все в порядке. До перерыва совсем незаметным был Лукаку, которого полностью выключил из игры Сваток. Несколько раз вступал в игру Лунин, один раз мяч задел стойку украинских ворот. В целом в обороне в первые 45 минут наши отбились.

Что показали "сине-желтые" в атаке? Было два перспективных момента. Первый произошел уже на пятой минуте и был абсолютной заслугой Ярмолюка. Полузащитник английского "Брентфорда", который дебютировал в основе национальной команды, подхватил мяч в своей штрафной и совершил рейд почти в штрафную соперника. Там его с нарушением остановил Раскин, за что получил желтую. Второй момент - на 27-й минуте, когда из-за пределов штрафной пробил Зинченко. Целился в дальний угол, но не попал.

Второй тайм начался по тому же сценарию. Но у ворот "сине-желтых" становилось все более горячее. Два момента имел Ванакен, с двух метров не попал в рамку Лукаку. Держаться становилось все труднее и труднее.

На 69-й минуте оба тренера произвели замены. У нас вышли Михайличенко, Довбик и Цыганков. У бельгийцев Салемакерс и де Кейпер. И на этот раз сработал джокер Руди Гарсии. Де Кейпер вторым касанием к мячу после классной подачи Доку открыл счет.

А через пять минут своим шансом воспользовался и Лукаку. Так растаяло все преимущество "сине-желтых". Лишь после этого первый острый момент создали украинцы: Довбык пробил головой и Селс лишь 77-й минуте по-настоящему вступил в игру.

А на 86-й минуте точку в матче поставил Лукаку. После передачи на ход от Ванакена он вошел в штрафную "сине-желтых" и точно пробил в дальний угол - 3: 0.

Когда осталось играть три минуты плюс компенсированное время Сергей Ребров пошел ва-банк, выпустив в атаку Яремчука и Яромоленко. Но было уже слишком поздно.

Так что сборная Украины не сумела удержать завидное преимущество в два мяча после первой встречи. Мечты об элитном дивизионе так мечтами и остались. Следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА "сине-желтые" снова начнут в Лиге В.