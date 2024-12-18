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Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах после войны, - Politico

Среда 18 декабря 2024 02:34
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Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах после войны, - Politico Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование. Это делается с целью проведения выборов после окончания российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что проведение свободных и справедливых выборов будет иметь ключевое значения для нормализации обстановки в стране, охваченной войной, и в том числе для ее стремления вступить в Европейский союз.

О том, что власти рассматривают модели избирательного права, в комментарии изданию сообщила Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте.

"Нам необходимо понять, как мы можем провести выборы демократическим путем, используя лучшие и наиболее эффективные практики", - заявила она.

Шуляк подчеркнула, что у Украины сейчас огромная проблема с избирателями, поскольку люди уехали за границу.

"По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц - 6,5 млн человек", - отметила она.

Politico пишет, что даже после войны одной из главных главных проблем в стране останется обеспечение возможности голосования гражданам, которые разбросаны по всему миру, включая оккупированные территории, захваченные Россией.

"Где они сейчас, где они будут голосовать - все эти вопросы нужно решать", - добавила Шуляк.

Она продолжила, что стой целью украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы внедрить практику, которая позволила бы в нашей стране проводить свободные и справедливые выборы после окончания войны.

"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ИТ-безопасности", - заявила она.

Елена Шуляк проинформировала, что депутаты рассматривают также голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

Напомним, в интервью РБК-Украина политолог Владимир Фесенко заявил, что выборы в Украине состоятся не ранее чем через полгода после того, как Украина и Россия договорятся перемирии.

Также он сказал, что сейчас Российская Федерация имеет преимущество на поле боя, поэтому, по мнению эксперта, российскому диктатору Владимиру Путину не выгодны переговоров о перемирии.

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