Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах после войны, - Politico
Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование. Это делается с целью проведения выборов после окончания российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что проведение свободных и справедливых выборов будет иметь ключевое значения для нормализации обстановки в стране, охваченной войной, и в том числе для ее стремления вступить в Европейский союз.
О том, что власти рассматривают модели избирательного права, в комментарии изданию сообщила Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте.
"Нам необходимо понять, как мы можем провести выборы демократическим путем, используя лучшие и наиболее эффективные практики", - заявила она.
Шуляк подчеркнула, что у Украины сейчас огромная проблема с избирателями, поскольку люди уехали за границу.
"По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц - 6,5 млн человек", - отметила она.
Politico пишет, что даже после войны одной из главных главных проблем в стране останется обеспечение возможности голосования гражданам, которые разбросаны по всему миру, включая оккупированные территории, захваченные Россией.
"Где они сейчас, где они будут голосовать - все эти вопросы нужно решать", - добавила Шуляк.
Она продолжила, что стой целью украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы внедрить практику, которая позволила бы в нашей стране проводить свободные и справедливые выборы после окончания войны.
"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ИТ-безопасности", - заявила она.
Елена Шуляк проинформировала, что депутаты рассматривают также голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.
Напомним, в интервью РБК-Украина политолог Владимир Фесенко заявил, что выборы в Украине состоятся не ранее чем через полгода после того, как Украина и Россия договорятся перемирии.
Также он сказал, что сейчас Российская Федерация имеет преимущество на поле боя, поэтому, по мнению эксперта, российскому диктатору Владимиру Путину не выгодны переговоров о перемирии.
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