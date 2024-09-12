Украина рискует потерять ценные археологические памятники: в ВР рассказали, как это предотвратить

Она сообщила, что в течение только текущего года в Украине обнаружили, по меньшей мере, несколько важных для украинского культурного наследия памятников. В частности, на днях археологи обнаружили исторические находки в центре Полтавы, датируемые концом XVIII века – предметы быта периода губернского центра и, вероятно, остатки колодца.

Еще раньше – в мае 2024 года, в Ровно обнаружили захоронение, датируемое IV-V веком и сооружение с пятью печами для выпечки хлеба Х века. А в феврале 2024 года археологические находки обнаружили у острова Хортица.

"Их удалось найти из-за падения воды, которое произошло в результате разрушения Каховской ГЭС. Речь идет о около 60 достопримечательностях, начиная от времени бронзы и заканчивая сутки казачества. Все они являются бесценным примером того, что российское утверждение о заселении этих земель только в XVIII - полная чушь", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что археологическое наследие Украины является одним из самых больших и богатых в Европе и 2/3 всех памятников, уже внесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины - памятники археологии. Среди необнаруженных тоже лидируют памятники археологии, поскольку они менее исследованы.

При этом, несмотря на ценность каждой отдельной находки, украинское археологическое наследие ежегодно беднеет из-за так называемых "черных археологов", деятельность которых уже давно сделала Украину международной площадкой по продаже и перепродаже археологических памятников разной степени ценности.

Парламентарий также констатировала, что "черная археология" значительно активизировалась с началом военных действий - многие памятники археологии обнаруживают на территориях, связанных с ведением военных действий, поскольку там происходят ландшафтные изменения, связанные как с прямыми последствиями поражения взрывчатыми средствами. В частности, минами, снарядами, ракетным огнем и т.д., так и с устройством огневых и наблюдательных пунктов, фортификационных сооружений, прокладкой коммуникационных путей.

Государство планирует разработать специальный механизм паспортизации памятников археологии, а их учет будет вестись в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, информационно-коммуникационную систему которого презентовали в конце прошлого года.

Также памятникам археологии нужен учет, который является одной из самых больших проблем украинского культурного наследия - еще в мирное время не было проведено паспортизации археологического наследия на должном уровне, что привело к "выпадению" большинства археологических объектов - поселений, городищ, стоянок, курганов и могильников из Государственного реестра недвижимых достопримечательностей Украины и региональных списков достопримечательностей. Сейчас идет работа по его наполнению.

Кроме этого, Шуляк подчеркнула, что отечественное законодательство по защите от деятельности незаконных копателей содержит много белых пятен и требует значительных изменений. В частности, в законодательных актах отсутствует какое-либо регулирование использования металлодетекторов для поиска археологических объектов, а также надлежащие меры реагирования на незаконные действия на объектах археологии, привлечение к ответственности.

"Механизмы для этого должна наработать межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия. Помимо нашего комитета к нему привлекаются представители Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, Министерства культуры и информационной политики и эксперты и специалисты из этой сферы", - подытожила Кобчик.