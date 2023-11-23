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Украина рискует оказаться втянутой в мирные переговоры с Россией поневоле, - МИД Литвы

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина рискует оказаться втянутой в мирные переговоры с Россией поневоле, поскольку союзники не обеспечивают ее оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, отсутствие у Киева ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячный процесс принятия решений в Евросоюзе могут поставить Украину в положение, когда у нее не останется иного выхода, кроме как просить мира.

"Это не было бы выбором Украины. Та Украина, которую мы знаем, и та Украина, которой мы будем помогать до тех пор, пока мы дышим, никогда бы не выбрала переговоры с террористами. Но реальность может оказаться именно такой", - заявил министр. 

Некогда широкая поддержка Украины дает о себе знать по мере того, как контрнаступление заходит в тупик, а война приближается к третьему году. 

"Это выглядит комично, когда мы видим, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский союз Украине", - сказал Ландсбергис, имея в виду поставки из Пхеньяна в последние недели.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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