Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года, - Минэнерго

Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.
Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети.
Не все поступающее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт.
К развитию распределенного поколения привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.
Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации.
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