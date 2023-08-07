Украина произвела еще один обмен пленными. Домой вернулись 22 военных

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов", - рассказал он.

По его словам, это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

"Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому молодому - 23 года.", - добавил Ермак.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также показали фото и видео освобождения более 20 военных ВСУ 7 августа.