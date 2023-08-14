Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно

"Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить Конгресс, и Конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности в Соединенных Штатах выделять нам оружие", - сказала она.

Поэтому, по словам Маркаровой, важно, чтобы закон о ленд-лизе, который заканчивается в конце сентября, оставался как четвертый инструмент возможной помощи.

"Поданы поправки к закону NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в Палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла: в Сенат она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", - добавила посол.

Важность ленд-лиза

Посол объяснила, почему важно, чтобы Конгресс США продлил действие закона о ленд-лизе.

"Мы не покупаем сами выделяемое США оружие, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия. Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет - подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лизе и получать то же, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен", - пояснила Маркарова.

По словам Маркаровой, в Конгрессе по просьбе Украины вносят поправку о продлении ленд-лиза, но американские законодатели также понимают и четко высказывают, что "приоритет сейчас - продолжение этой бюджетной помощи".

"На сегодняшний день изменениями в бюджет за два года уже конгрессом выделено 113 млрд долларов для Украины, а также связанные с нашей войной для восточного фланга НАТО и других стран и 66 млрд долларов мы уже получили. Для нас тоже приоритет - максимальные изменения в бюджет и помощь. Однако мы очень хотим иметь этот акт о ленд-лизе, как четвертый инструмент, который в случае чего мы тоже можем применить, поэтому мы просим, чтобы он был продлен", - сказала посол.

По ее словам, если в Конгрессе возникнут дискуссии о помощи и если они продлятся несколько месяцев, то возникнет перерыв между средствами, которые уже исчерпаны и которые еще только будут выделены.

"Мы не можем себе позволить эту паузу. Поэтому даже, беря в аренду и в лизинг, это обязательства, которые мы будем отражать у себя в балансе, это то, что надо будет возвращать и компенсировать, но если будет вариант: нет оружия или оружие в аренду, конечно, мы будем брать его в аренду", - подчеркнула Маркарова.

Ленд-лиз

Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было нужды. Вся помощь выделялась бесплатно.