ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина просит у Италии средства защиты от ядерного и химического оружия, - Крозетто

Новина українською →
Рим, Четверг 16 февраля 2023 12:50
Украина просит у Италии средства защиты от ядерного и химического оружия, - Крозетто Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина недавно попросила у Италии передать средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Рим в новом пакете передаст Киеву эту помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто.

"Украина в последние дни обратилась в Италию с просьбой о средствах защиты от ядерного оружия, биологического и химического. Италия предоставит ей это вместе с такой помощью как генераторы, одеяла. Хоть это менее дорогостоящее, чем танки, но это также требует внимания. Поэтому мы утвердили в шестой пакет помощи Украине эти материалы и вышлем их", - заявил итальянский министр.

Напомним, вчера мы писали о том, что правительство Италии одобрило шестой пакет помощи Украине.

Также мы писали, что Италия совместно с Францией предоставит Украине системы ПВО Samp-T, а также Рим уже предоставил Киеву пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Рим Химическое оружие Ядерная безопасность
NEWS
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана