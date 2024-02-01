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Украина просила вернуть тела якобы погибших при падении Ил-76 пленных. РФ отказалась - ГУР

Украина, Четверг 01 февраля 2024 20:59
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Украина просила вернуть тела якобы погибших при падении Ил-76 пленных. РФ отказалась - ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина обращалась к Российской Федерации относительно возвращения тел военнопленных, которые якобы погибли на борту Ил-76, однако страна-агрессор пока не реагирует на эти запросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Относительно информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри - были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", - сказал представитель ГУР.

Юсов пояснил, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся - они до сих пор считаются военнопленными.

Он также сообщил, что масштабный обмен военнопленными, состоявшийся 31 января, стал "почти завершением" сорванной операции в день падения Ил-76.

В рамках вчерашнего обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка тех, кто якобы был на борту самолета.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете были 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные в разведке не подтверждают.

Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на самолет.

Обмен пленными

31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулось 207 украинцев. В частности, домой вернулись:

  • 95 воинов ВСУ;
  • 56 нацгвардейцев;
  • 26 пограничников;
  • 29 воинов Территориальной обороны;
  • 1 представитель Национальной полиции.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января прошел 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

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