Украина просила вернуть тела якобы погибших при падении Ил-76 пленных. РФ отказалась - ГУР
Украина обращалась к Российской Федерации относительно возвращения тел военнопленных, которые якобы погибли на борту Ил-76, однако страна-агрессор пока не реагирует на эти запросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Относительно информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри - были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", - сказал представитель ГУР.
Юсов пояснил, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся - они до сих пор считаются военнопленными.
Он также сообщил, что масштабный обмен военнопленными, состоявшийся 31 января, стал "почти завершением" сорванной операции в день падения Ил-76.
В рамках вчерашнего обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка тех, кто якобы был на борту самолета.
Падение российского самолета Ил-76
Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ.
При этом в России утверждают, что якобы на самолете были 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.
В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные в разведке не подтверждают.
Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на самолет.
Обмен пленными
31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулось 207 украинцев. В частности, домой вернулись:
- 95 воинов ВСУ;
- 56 нацгвардейцев;
- 26 пограничников;
- 29 воинов Территориальной обороны;
- 1 представитель Национальной полиции.
По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января прошел 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.
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