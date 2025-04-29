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Украина не просила у ЕС отсрочки во введении экологической пошлины СВАМ, - ЕК

Фото: Украина не просила у ЕС отсрочки во введении экологической пошлины СВАМ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

До сих пор ни одна страна не обращалась к Еврокомиссии с просьбой об отсрочке во введении экологической пошлины СВАМ, которая уже начала действовать в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный ответ Еврокомиссии на запрос Европейской бизнес ассоциации.

Как известно, ранее власти говорили, что собираются обратиться к ЕК с просьбой отсрочить введение экологической пошлины для Украины. Для этого возможно применить статью 30(7) о форс-мажоре: поскольку Украина переживает полномасштабное российское вторжение, то имеет право на такую отсрочку.

"На сегодняшний день ни одна страна не обратилась к Европейской комиссии с просьбой ссылаться на применение статьи 30(7). Если возникнет такой запрос, Комиссия должна оценить ситуацию и предоставить Европейскому парламенту и Совету отчет, который сопровождается, в случае необходимости, законодательным предложением для решения этих исключительных обстоятельств", - сказано в ответе ЕК.

На днях председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что его комитет намерен попросить европейских партнеров предоставить отсрочку от CBAM для Украины. Такое намерение он озвучил на воркшопе, посвященном работе механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), а также его связи с системой торговли выбросами Европейского союза (EU ETS).

Ранее Федерация работодателей Украины обнародовала отчет, согласно которому из-за действия экологической пошлины CBAM уже к 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП. А к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч. Поэтому Украина активизировать переговоры с ЕС, и договориться о применении нормы о форс-мажоре.

 

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Евросоюз