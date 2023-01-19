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Украина проиграла хоккейной сборной Японии и упустила шансы на полуфинал Универсиады-2023

Фото: Алексей Дахновский и Артем Целогородцев шайб не забросили (lakeplacid2023fisugames.pixieset.com)
Автор: Антон Федорцив

Поражением студенческой сборной Украины по хоккею от команды Японии завершился очередной тур группового этапа Всемирных университетских игр в американском Лейк-Плэсиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Универсиада-2023, группа A, 4-й тур

Япония – Украина – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: Такебе, 13:23, Абэ, 18:55, Окубо, 24:21, Миура, 47:10 – Палийчук, 24:04, Панченко, 34:27

Со стартовых минут азиатская сборная задала высокий темп. "Сине-желтые" вынуждены были обороняться под постоянным давлением соперника, но не устояли. В первом периоде японцы забросили две шайбы – Такебе нанес точный бросок от синей линии, а Абэ отличился после отбора за воротами.

Украинская команда сумела размочить счет во второй 20-минутке усилиями Палийчука с передачи Ратушного. Но сборная Японии восстановила отрыв в две шайбы за каких-то 16 секунд, когда Морита создал момент для Окубо. Тем не менее, гол Панченко вскоре некоторое время позволял "сине-желтым" оставаться в игре.

Однако в третьем периоде японцы воспользовались численным большинством. Шайбу после комбинации Накаджимы и Танеичи забросил Миура. И хотя по статистике ударов преимущество азиатской сборной было незначительным (35:33), но итоговый счет полностью отобразил события на льду.

Студенческая сборная Украины потеряла все шансы на путевку в 1/2 финала хоккейного турнира. В финальном туре 20 января "сине-желтые" могут потянуть на дно и сборную Чехии. Она сможет обойти Японию только в случае победы.

К слову, накануне женская сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону.

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