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Украина продолжает терять валютную выручку от экспорта черных металлов

Фото: Украина продолжает терять валютную выручку от экспорта черных металлов (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1 млрд 136,465 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылку на данные Государственной таможенной службы.

Согласно статистике, на черные металлы за этот период пришлось 6,91% от общего объема поступлений от экспорта товаров против 14,8% за январь-май-2022.

При этом Украина за пять месяцев текущего года увеличила импорт аналогичной продукции на 46,3% - до $485,619 млн. В мае ввезено продукции на $124,560 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины за январь-апрель 2023 года сократили поступления от экспорта черных металлов в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $823,406 млн. Кроме того, в 2022 году Украина сократила экспорт метизов на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Импорт метизов за год упал на 42,9% - до $643,162 млн.

Ранее исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что ключевым фактором в восстановлении украинской промышленности является разблокирование работы морских портов, что расширит возможности экспорта сырья. От этого зависят также доходы бюджета: из-за блокирования портов Украина теряет $170 миллионов каждый день.

В свою очередь первый заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", входящий в состав группы компаний Ferrexpo, Дмитрий Спатар заявил, что из-за блокирования морских портов логистические цепочки нарушились, а стоимость доставки кое-где выросла в несколько раз.

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