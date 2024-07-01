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Украина продолжит постепенную валютную либерализацию

Понедельник 01 июля 2024 15:56
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Украина продолжит постепенную валютную либерализацию Фото: Украина продолжит постепенную валютную либерализацию (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Обновленный меморандум с Международным валютным фондом предусматривает дальнейшую валютную либерализацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.

"Мы и дальше будем внимательны, продолжая выполнение дорожной карты либерализации валютной политики в рамках нашей Стратегии для сохранения макроэкономической стабильности. Чтобы обеспечить эффективность наших усилий по либерализации, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, в том числе посредством данных на уровне банков", - говорится в нем.

Отмечается, что недавно Украина смягчила валютные ограничения, позволив, в частности, репатриацию дивидендов и погашение внешних займов.

Отмечается, что эти реформы направлены на улучшение инвестиционной среды и содействие привлечению капитала в Украину, учитывая оценки макроэкономических условий и перспектив.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации заявляли, что ослабление Национальным банком Украины валютных ограничений – это положительный шаг для привлечения будущих инвестиций в Украину.

Также для крупного бизнеса важен вопрос расширения установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по «старым» задолженностям в рамках дальнейшей валютной либерализации.

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