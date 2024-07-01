Украина продолжит постепенную валютную либерализацию

"Мы и дальше будем внимательны, продолжая выполнение дорожной карты либерализации валютной политики в рамках нашей Стратегии для сохранения макроэкономической стабильности. Чтобы обеспечить эффективность наших усилий по либерализации, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, в том числе посредством данных на уровне банков", - говорится в нем.



Отмечается, что недавно Украина смягчила валютные ограничения, позволив, в частности, репатриацию дивидендов и погашение внешних займов.



Отмечается, что эти реформы направлены на улучшение инвестиционной среды и содействие привлечению капитала в Украину, учитывая оценки макроэкономических условий и перспектив.



Ранее в Европейской бизнес-ассоциации заявляли, что ослабление Национальным банком Украины валютных ограничений – это положительный шаг для привлечения будущих инвестиций в Украину.

Также для крупного бизнеса важен вопрос расширения установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по «старым» задолженностям в рамках дальнейшей валютной либерализации.