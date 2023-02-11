ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина продолжит модернизацию институтов, чтобы сделать их еще прозрачнее, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 18:10
Украина продолжит модернизацию институтов, чтобы сделать их еще прозрачнее, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Работа над украинскими институтами продолжается, чтобы сделать их еще более подотчетными и прозрачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"И вся эта деятельность не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства, не только то, что касается определенных лиц, но и то, что касается институций. Государство продолжит модернизацию самих институций, процессов в них и процедур", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина продолжит работу над тем, чтобы чистота в работе государственных структур гарантировалась не только тем, что зависит от самих людей, "но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан".

Напомним, что недавно Зеленский заявил о подготовке новых реформ. По его словам, они должны изменить социально-правовую и политическую реальность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Президент
NEWS
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм