Украина продолжит модернизацию институтов, чтобы сделать их еще прозрачнее, - Зеленский

Работа над украинскими институтами продолжается, чтобы сделать их еще более подотчетными и прозрачными.

"И вся эта деятельность не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства, не только то, что касается определенных лиц, но и то, что касается институций. Государство продолжит модернизацию самих институций, процессов в них и процедур", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина продолжит работу над тем, чтобы чистота в работе государственных структур гарантировалась не только тем, что зависит от самих людей, "но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан".