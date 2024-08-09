Украина должна стать экспортером газа, - "Нафтогаз"

"Украина должна стать экспортером газа. Мораторий на действующий сейчас экспорт имеет определенный смысл. В стране идет война, во что бы то ни стало может случиться и мы не можем это не учитывать", - сказал он.



Чернышев добавил, что в планах "Нафтогаза" в ближайшие годы начать экспорт газа собственной добычи.



Глава "Нафтогаза" добавил, что у Украины есть запасы газа более 1 трлн куб. м, что является третьим самым большим показателем в Европе.



"Залежи расположены в Днепро-Донецком бассейне, то есть между реками Днепр и Донец. Это территория, где очень много газа. Стратегически Украина должна стать экспортером газа. А для этого понадобится газотранспортная система", - подчеркнул он.



Ранее Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.