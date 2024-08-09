RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина должна стать экспортером газа, - "Нафтогаз"

Фото: Украина должна стать экспортером газа (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина должна стремиться в ближайшее время стать экспортером природного газа на разные международные рынки.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Украина должна стать экспортером газа. Мораторий на действующий сейчас экспорт имеет определенный смысл. В стране идет война, во что бы то ни стало может случиться и мы не можем это не учитывать", - сказал он.

Чернышев добавил, что в планах "Нафтогаза" в ближайшие годы начать экспорт газа собственной добычи.

Глава "Нафтогаза" добавил, что у Украины есть запасы газа более 1 трлн куб. м, что является третьим самым большим показателем в Европе.

"Залежи расположены в Днепро-Донецком бассейне, то есть между реками Днепр и Донец. Это территория, где очень много газа. Стратегически Украина должна стать экспортером газа. А для этого понадобится газотранспортная система", - подчеркнул он.

Ранее Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины