Украина вернула из временно оккупированной Херсонской области подростка с семьей

Депортация детей

С начала войны, российские террористы принудительно вывозят детей на территорию Беларуси, временно оккупированный Крым или Россию. Это стало поводом для выдачи ордера на арест диктатору Владимиру Путину Международным уголовным судом (МУС).

Как недавно сообщал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Катар помог Украине вернуть домой 4 группы детей. В ближайшем будущем также планируется возвращение еще одной группы.

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