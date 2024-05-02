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Украина вернула из временно оккупированной Херсонской области подростка с семьей

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина вернула с временно оккупированной части Херсонской области подростка с его семьей.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Волонтеры помогли эвакуироваться из временной оккупированной общины Херсонской области 16-летнему юноше и его семье", - сообщил он. 

По словам главы ОВА, сейчас семья находится в безопасности. 

"О них беспокоятся врачи и психологи, которые помогают оправиться от пережитого и адаптироваться на новом месте", - добавил он.

Депортация детей

С начала войны, российские террористы принудительно вывозят детей на территорию Беларуси, временно оккупированный Крым или Россию. Это стало поводом для выдачи ордера на арест диктатору Владимиру Путину Международным уголовным судом (МУС).

Как недавно сообщал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Катар помог Украине вернуть домой 4 группы детей. В ближайшем будущем также планируется возвращение еще одной группы.

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