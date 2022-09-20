Украина вернула тела еще 25 погибших защитников

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины.

"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

Напомним, один из последних обменов телами произошел 6 сентября. Тогда удалось вернуть тела 25 павших героев.

Также 16 августа Украине удалось вернуть тела 19 павших защитников.

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