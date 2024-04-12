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Украина вернула тела 99 погибших военных

Пятница 12 апреля 2024 12:07
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Украина вернула тела 99 погибших военных Фото: Украина вернула тела 99 погибших военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула тела еще 99 военнослужащих, которые отдали свои жизни, защищая свободу нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Отмечается, что репатриировать удалось:

  • 77 тел военных, которые воевали на Донецком направлении;
  • 20 тел воинов, которые воевали на Запорожском направлении;
  • 2 тела воинов, которые воевали на Харьковском направлении.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - пишет координационный штаб.

После идентификации тела наших военнослужащих будут переданы семьям для достойного захоронения.

Возвращение тел погибших военных

Россия и Украина регулярно проводят обмен телами. Во время последнего репатриационного мероприятия, 29 марта, были возвращены тела 121 погибшего защитника.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под сомнение качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.

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