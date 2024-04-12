Україна повернула тіла 99 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що репатріювати вдалось:

77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;

20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;

2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - пише координаційний штаб.

Після ідентифікації тіла наших військовослужбовців будуть передані родинам для гідного поховання.

Повернення тіл загиблих військових

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами. Під час останнього репатріаційного заходу, 29 березня, було повернуто тіла 121 загиблого оборонця.

Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.