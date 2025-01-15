Украина вернула из российского плена еще 25 граждан

Украина сегодня, 15 января, вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
По данным Зеленского, среди освобожденных пленных них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Они имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.
"Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - написал Зеленский.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий ЛУбинец уточнил, что домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, которые долгое время провели в неволе. Среди возвращенных есть также гражданский, которого россияне захватили в Киевской области.
"Это долгожданное и чрезвычайно важное событие стало возможным благодаря упорной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, украинских переговорщиков и поддержке международных партнеров ОАЭ", - сообщил Лубинец.
В то же время в Главном управлении разведки уточнили, что все возвращенные военнослужащие - солдаты, матросы и сержанты. Самому молодому освобожденному - 24 года. Самому старшему - шестьдесят.
По данным ГУР, раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена. Это свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться украинским пленным.
Напомним, предыдущий обмен состоялся в понедельник, 30 декабря, тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.
Среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил.
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