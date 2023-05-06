Украина вернула из российского плена 45 "азовцев"

Среди освобожденных: 42 защитника и трое защитниц "Азовстали" в Мариуполе.

"Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на Азовстале", - отметил Ермак.

Также среди освобожденных есть военный медик, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет. Его взяли в плен во время Широкинской операции (2015 год).

"Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", - добавил глава ОП.

Фото: из плена освободили 45 "азовцев" (t.me/ermaka)

Что еще известно об освобожденных "азовцах"

Многие освобожденные из плена военные имеют раненые и серьезные проблемы со здоровьем. Им предстоит лечение и реабилитация. Над частью защитников россияне пытались провести незаконное "судилище".

Сегодня домой вернулся участник легендарной "вертолетной" миссии военной разведки на "Азовстали". Вертолет должен был эвакуировать раненых, однако его сбили. К счастью, военный выжил. Тяжелораненому угрожали так называемым "судом".

Из плена освободили молодую пару, которая обручилась на "Азовстали" в Мариуполе.

Кроме того, из плена вернулся ветеран афганской войны - 56-летний главный сержант, который получил ранения на Майдане, а также прошел АТО и ООС.