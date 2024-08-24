Украина вернула из российского плена 115 защитников

Как отметил президент, среди освобожденных воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

"Благодарю каждого подразделения, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", - добавил президент.

Фото: домой вернулись 115 защитников (t.me/V_Zelenskiy_official)

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что все спасенные во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники, в том числе и попавшие в плен в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Из плена удалось освободить девять незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь"). Среди спасенных - солдаты, сержанты и матросы.

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из плена врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской области - за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

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