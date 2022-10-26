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Украина вернула из плена еще 10 военных

Фото: Украина вернула из плена еще 10 военных (t.me/ermaka)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов", - сказал он.

Также, по его словам, было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с оккупантами.

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