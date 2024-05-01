Украина вернула из оккупации еще троих детей

Среди детей:

11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых, из-за чего она рисковала оказаться в оккупационном детдоме.

9-ти и 13-летние мальчики за которыми ухаживал старший совершеннолетний брат. Последний рисковал попасть в оккупационные войска.

"Сейчас все дети в безопасности. С ними работают медики и психологи", - добавляет Прокудин.

Глава ОВА добавил, что с начала 2024 года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 66 детей.

Депортация детей

С начала полномасштабной войны, российские террористы принудительно вывозят детей на территорию Беларуси, временно оккупированный Крым или же Россию. Это также стало поводом для выдачи ордера на арест диктатора Владимиру Путину со стороны Международного уголовного суда (МУС).

Как недавно рассказывал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Катар помог Украине вернуть домой 4 группы детей. В частности, уже вскоре удастся вернуть еще одну группу.