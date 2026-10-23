Украина вернула из оккупации еще семь гражданских, - Лубинец

"Благодаря моему гуманитарному каналу коммуникации с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских", - сообщил Лубинец.

По его словам, семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию. Также семь гражданских уехали в РФ в рамках работы по воссоединению семей при поддержке МККК.

Среди тех, кто, наконец, дома - 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, которая перенесла инфаркт миокарда и инсульт и имеет другие заболевания.

Учитывая состояние здоровья обеих женщин, во время организации их возвращения обеспечили необходимые условия транспортировки.

Также удалось организовать возвращение молодой женщины и ее ребенка.

Когда началось полномасштабное вторжение, женщина временно находилась в Мариуполе. В результате боевых действий и последующей оккупации города она не смогла вернуться в семью.

Существенным препятствием для возвращения на подконтрольную Украине территорию стало документирование ребенка. Сейчас они уже дома, но нуждаются в психологической поддержке.