Украине потребуется 2 млн тонн стали для послевоенного восстановления, - СЕО "Метинвест-СМЦ"

"Война принесла большое количество разрушений, и эта цифра, к сожалению, увеличивается с каждым днем. По последним официальным данным, по состоянию на конец 2024 года общие прямые убытки для экономики Украины составили более 170 млрд долларов. Больше всего пострадали жилой сегмент и транспортная инфраструктура, далее следуют энергетика и промышленность.

Основное - жилье (полностью разрушено более 27 тысяч многоквартирных домов) и социальная инфраструктура (400 учебных заведений, 200 медицинских учреждений и т.д.). Чтобы помочь этому сектору, мы разработали концепцию "Стальная мечта", которая включает в себя набор готовых проектов с использованием стального каркаса для быстрого восстановления и увеличения потребления стали", - рассказал Алексеенко.

Кроме того, полностью разрушено более 300 мостов, и объекты генерации электроэнергии - ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

"Сегодня сложно говорить о точном количестве стали для восстановления, плюс необходимо учитывать строительство новых проектов в различных секторах. По нашим предварительным подсчетам, это более 2 млн т в течение первых 10 лет. И мы делаем все возможное для обеспечения этого объема", - отметил Алексеенко.

Он рассказал, что сейчас компания активно развивает клиентский сервис и ассортимент для предприятий малого и среднего бизнеса, ведь именно они сейчас составляют основу украинской экономики.

"В случае продолжения боевых действий спрос на сталь будет генерировать оборонно-промышленный комплекс, а также строительство оборонных укреплений. В случае прекращения боевых действий и наступления мира фокус сместится в сторону восстановления инфраструктуры, и здесь, конечно, рост спроса может быть намного больше. Он будет определяться объемами инвестиций, которые придут в экономику Украины, а это будет зависеть от уверенности в сохранении мира и гарантии безопасности вложенных инвестиций", - резюмировал он.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова разработала концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает готовые проекты на основе prefab-решений - предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, также переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших громад.