Украина нуждается в отсрочке во введении экологической пошлины СВАМ, - металлурги

Размер пошлины СВАМ, а соответственно - конкурентоспособность продукции на рынке ЕС будет зависеть от того, насколько модернизировано производство. И это большой вызов для украинской металлургии, ведь сейчас предприятия не могут инвестировать в модернизацию - привлечь средства трудно, потому что из-за войны никто не имеет никакого желания вкладывать в капиталоемкие проекты в Украине, отметил Мироненко.

По оценкам операционного директора "Метинвеста", модернизация завода от момента принятия решения до запуска занимает 3-4 года. А СВАМ начнет действовать с 1 января 2026 года для товаров со всего мира, которые экспортируются в ЕС.

Пока нет никаких исключений или специальных условий для украинской продукции. В то же время, украинские производители не имеют доступа к специальным условиям финансирования и грантов на модернизацию, которые доступны европейским производителям. За время войны рынок ЕС стал приоритетным для Украины, поэтому СВАМ будет иметь негативное влияние на украинскую экономику.

По оценке Федерации работодателей Украины, за 2026-2030 годы ВВП Украины может уменьшиться на 4,8-6,1%. Для военной и послевоенной экономики Украины это большая потеря и ограничение возможностей для восстановления, поэтому Украине нужны специальные условия с достаточным переходным периодом, подчеркнул Мироненко.

"Если даже в 2028 году введут углеродную пошлину, а война закончится в 2025 или 2026 году, мы просто не успеваем. Нам очень нужна поддержка государства, чтобы отсрочить эти требования и иметь время на адаптацию. После завершения войны нужно минимум 3-4 года на модернизацию. Мы будем ее проводить, но важно, чтобы нам дали время и возможность все реализовать", - сказал Александр Мироненко.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов также заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но и вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому должны настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.