Украина нуждается не в продлении зернового соглашения, а в полной разблокировке портов, - ФРТУ

По оценкам гендиректора ФРТУ, из-за морской блокады, которая фактически имела место несмотря на предварительное зерновое соглашение, Украина потеряла десятки миллиардов долларов валютной выручки, примерно 500 тысяч рабочих мест, 10% ВВП и 150 миллиардов гривен налогов, что сопоставимо с расходами нашей страны на образование и здравоохранение.

"Из-за существовавшего формата зернового соглашения Россия фактически узаконила право пиратства на море и получила широкие, можно даже сказать, беспрецедентные возможности по полному контролю над внешней торговлей Украины. И если этот недостаточный и несовершенный формат сохранится, то это будет иметь негативные последствия для Украины. Поэтому сегодня стоит вести разговор о полном разблокировании украинских портов и возобновлении свободного судоходства на Черном море", - убежден Гусак.

Он подчеркнул: для достижения этой цели украинским властям необходимо отстаивать на всех уровнях позицию, что единственным возможным форматом является полное разблокирование портов без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

"Действуя в этом направлении, необходимо обращаться к международным партнерам, чтобы Украина получила все необходимое вооружение для обеспечения свободного судоходства. Кроме того, необходимо бороться за усиление санкционного давления на Россию. Также важным шагом является создание правительством при участии международных партнеров действенного механизма коммерческого страхования рисков" для торговых судов, которые будут следовать украинским портам", - резюмировал Гусак.

Напомним, ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта - это мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю, ведь до войны экспорт зерна составлял лишь 40% от довоенной грузовой базы украинских портов.