Украина нуждается в полной разблокировке портов для восстановления экономического потенциала, - экономист

"Зерновым соглашением Россия шантажирует мир: периодически то выходит, то возвращается, создает какие-то новые проблемы и ограничения. Но, как показала практика, мы можем с помощью международных партнеров сохранить функционирование соглашения. Понятно, что мы не можем исключить разные узкие места или неожиданности". Но если говорить, может ли быть реально успешным прецедент для других отраслей в плане полноценного разблокирования морских портов, то я уверен, что эти возможности есть", - подчеркнул Забловский.

По его словам, вопрос полной разблокировки портов встал еще в прошлом году на уровне глав государства, и сейчас довести его до реализации и обеспечить свободное судоходство в Черном море вполне реально.

Да, есть много текущих проблем. Но, как показал опыт, ключевым залогом успеха является продолжение работы с международным сообществом, ООН, Турцией. Убеждение их в том, что такая модель может работать успешно и по другим группам товаров, которые нам жизненно необходимы для того, чтобы полноценно восстанавливать экономику. Во-вторых, это использование возможностей безопасности - по линии как наших, так и НАТО, использование общих патрулей. Один из вариантов - это, возможно, какие-то небольшие пилоты. Никто не позволит сразу полномасштабно возобновить работу портов "Но небольшие пилоты, ограниченное количество кораблей, может пройти - просто чтобы показать, что это может работать успешно", - подчеркнул Забловский.

По его словам, Украина остро нуждается в возобновлении работы портов, поскольку от этого зависит скорость восстановления реального сектора экономики.

"Мы понимаем, что 80% металлургии - это экспорт, а по некоторым товарным позициям металлургии еще больше было экспорта. Разблокирование портов жизненно необходимо для выживания металлургии, сохранения металлургической отрасли и реального сектора экономики. Это вопрос бюджета и восстановление экономического потенциала. Это вопрос, даже не обсуждаемые", - резюмировал эксперт.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.