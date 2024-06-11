Украина нуждается в 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет, - Шмыгаль

По его словам, самый первый приоритет платформы доноров - финансовая стабильность Украины.

"Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной. Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украина нуждается в от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство Украины запустило ряд программ стимулирования экономики, которые оказали положительный эффект.

"В прошлом году ВВП возобновился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций", - рассказал он.

Шмыгаль также подчеркнул, что одним из приоритетов должна стать передача российских замороженных суверенных активов для устойчивости и восстановления Украины.

По его словам, для быстрого экономического восстановления в условиях войны Украине важно установить долгосрочный, до 2027 года, план системной финансовой поддержки. И именно координационная платформа должна стать площадкой, где будет разработан такой план обеспечения макроэкономической стабильности Украины.

Кроме того, премьер отметил, что после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме, в особой поддержке нуждается энергетический сектор.

"Больше ПВО, больше энергетического оборудования, содействие расширению импорта электроэнергии в Украину, помощь в децентрализации энергосистемы", - добавил Шмыгаль.