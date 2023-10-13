ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина уступила Германии в квалификации гандбольного Евро 2024: обзор матча

Германия, Пятница 13 октября 2023 01:40
UA EN RU
Украина уступила Германии в квалификации гандбольного Евро 2024: обзор матча Фото: сборная Украины с гандбола (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Владислав Прийменко

Сборная Украины по гандболу уступила Германии в выездном матче отбора к гандбольному Евро 2024.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на результат матча.

На первой минуте сборная Украины забила гол. Отметилась Диана Дмитришин. Сборная не удержала преимущество в течении тайма, но в конце забили два быстрых гола (в видео) и отставали от Германии на один мяч. Первый тайм завершился со счетом 15:14 в пользу Германии.

Фотоотчет первого тайма:

Фото: Первый тайм сборной Украины по гандболу (facebook.com/uhfukraine)

Во втором тайме Украина не сумела удержать преимущество. Матч завершился со счетом 31:24 в пользу хозяев.

Тренер сборной Украины Виталий Андронов сказал, что он доволен выступлением девушек.

"Мы играли против мощной сборной, которая играла дома. Мы отдали все что смогли. Да, у нас есть ошибки. За игру в первом тайме я вообще счастлив, во втором где-то не хватило сил", - заявил Андронов.

Обзор матча

Группа Украины на гандбольном Евро 2024

Сборная Украины следующий матч квалификации проведет против сборной Словакии. Матч состоится 15 октября в 18:00 по киевскому времени. Также в группе есть сборная Израиля, но из-за войны они временно не играют.

Ранее мы сообщали о разгромной победе молодежной сборной Украины по футболу над Люксембургом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Сборная Германии
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину